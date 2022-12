Ronaldo attonito: ecco il "regalino" di Georgina per Natale

26 dicembre 2022 a

Georgina Rodriguez non bada a spese quando si tratta di Cristiano Ronaldo. La compagna del calciatore per Natale ha deciso di stupirlo e non poco. Sotto l'albero, o meglio in strada, lo aspettava una Rolls Royce. Un regalino dal valore di quasi 400mila euro che ha lasciato CR7 letteralmente senza parole.

Si tratta infatti del modello Dawn decapottabile il cui prezzo è di 350 mila euro. Un regalo esagerato che servirà senz'altro a distrarre CR7 in un periodo non facile, dopo l'addio al Manchester United e la sconfitta ai Mondiali in Qatar. A pubblicare la scena, lo stesso Ronaldo con un semplice "grazie amore". La Rolls è solo l’ultima supercar di una collezione ricchissima di macchine di lusso di cui il giocatore è un grande appassionato ed estimatore.

Intanto è circolato il racconto del Ceo dell'Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann. È stato lui a confermare come all'Old Trafford volessero liberarsi di Ronaldo già ad agosto. Il membro del consiglio esecutivo del club tedesco ha spiegato che il club dei Red Devils ha offerto il giocatore a diverse squadre in tutta Europa e ha cercato di sbarazzarsi di lui già nella sessione estiva. Insomma, una vera e propria batosta.