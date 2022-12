Francia-Argentina, Salt Bae minacciato dal pugile: "Questo tizio..."

28 dicembre 2022 a

a

a

I festeggiamenti in campo di Salt Bae, l’imprenditore turco, insieme ai giocatori dell’Argentina, hanno scatenato più di una polemica. Basti pensare al presidente Gianni Infantino che potrebbe aver messo da parte l'amicizia con Nusret Gokce (il vero nome di Salt Bae) dopo le ultime bizze e quella che può essere considerata a tutti gli effetti come una mancanza di rispetto, oppure a Giuseppe Rossi. Ma c’è anche un pugile classe 1997 di Cleveland, tale Jake Paul, che è rimasto infastidito dalle gesta del turco. Attore e YouTuber al centro anche di diverse situazioni particolari ed eccessive, ha intrapreso la carriera da pugile anche con discreto successo nel 2018, passando poi al professionismo.

Paul sui social: “Salt Bae mi infastidisce”

Sui social, Paul ha postato due foto dello chef turco, molto simili. Nella prima lo si vede al fianco di Mohamed Salah dopo la finale della Champions League 2018, quando il suo Liverpool fu sconfitto dal Real Madrid. E poi ecco anche il tanto discusso scatto con Leo Messi durante le celebrazioni per la vittoria dei Mondiali. La doppia immagine è stata accompagnata da queste parole minacciose: "Questo tizio ha mancato di rispetto ai Goat (acronimo di Greatest Of All Time, ovvero "i più grandi di tutti i tempi") per troppo tempo. Potrei aver trovato qualcuno che mi infastidisce più di Ksi (un altro pugile professionista, rivale di Jake Paul)”.

E chissà che questo messaggio non sia il preludio a qualcosa di più grande e forte, ovvero una possibile sfida sul ring. D'altronde non ci sarebbe da stupirsi, visto che con Jake Paul e ultimamente anche Salt Bae, tutto può succedere.

Ascolta "L'importanza di chiamarsi Pippen" su Spreaker.