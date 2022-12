Aaron Ramsey, l'ex Juve "sparito dopo i mondiali": ore d'ansia e voci impazzite

29 dicembre 2022 a

"Aaron Ramsey? Non è tornato. Penso che la Coppa del Mondo per lui sia stata dura da digerire. Vedremo in futuro. Era molto deluso per i Mondiali. Si prende del tempo per riprendersi del tutto. Questo è tutto". Dice così l'allenatore del Nizza, Lucien Favre, che ha ammesso di non sapere dove si trovi il gallese ex Juve dopo i Mondiali in Qatar. Il centrocampista dovrebbe aggregarsi alla squadra che il 29 dicembre, e tornerà in campo per il match di Ligue 1 contro il Lens.

L'allenatore ha anche svelato che da allora neanche lui lo ha sentito ("Non ho parlato con lui") e dunque non ha notizie certe di dove sia, cosa stia facendo e soprattutto se abbia intenzione di tornare ad allenarsi con il suo Nizza. L'alone di mistero creatosi attorno al centrocampista gallese ex Juventus dunque non sembra ancora diradarsi in alcun modo.

Ramsey, ultimo post su Instagram il 5 dicembre

L’ultima partita di Ramsey è quella col Galles, la bruciante sconfitta per 3-0 contro l’Inghilterra, che ha portato ufficialmente all’eliminazione alla fase a gironi. Il classe 1990, ex Juventus, come tutti i suoi compagni di Nazionale, ha dunque lasciato anzitempo il Qatar per fare qualche giorno di vacanza e poi tornare ad allenarsi con il suo attuale club, il Nizza. Il 32enne però da allora non si è mai presentato al centro dall'allenamento della società francese e ha fatto perdere completamente le sue tracce sparendo anche dai social network: il suo ultimo post pubblicato sui propri profili social, per pubblicizzare l'uscita del libro di ricette della moglie Colleen, risale infatti allo scorso 5 dicembre. Qualcuno lo ha visto?

