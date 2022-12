Neymar, rosso in un minuto. Psg, clamoroso sospetto: "A Capodanno..."

29 dicembre 2022 a

Due gialli in un minuto: il risultato (negativo) che Neymar ha raggiunto nella partita vinta 2-1 dal suo Psg contro lo Strasburgo, decisa al 96’ con un rigore del solito Mbappé. Ma la stupidaggine del brasiliano 30enne non è andata giù a tanti, e le testate brasiliane lo hanno demolito senza pietà: “"Il numero 10 del Psg avrebbe adesso una perfetta ‘una finestra’ per andare alla festa per festeggiare il capodanno" scrivono su Uol Sport, riprendendo il cattivo pensiero di Gerson Nunes, ex straordinaria stella del centrocampo verdeoro, oggi felice 81enne e commentatore sportivo. La Canhotinha de ouro aveva infatti apostrofato ferocemente Neymar sui social subito dopo l'espulsione: "Cacciato per un fallo da rigore simulato e non andrà a giocare il 1° dell'anno! Sarà che la festa di Capodanno è già stata preparata?”.

Casagrande jr. duro: “Lo avevo giàdetto: Neymar è infantile”

Walter Casagrande Jr, l’ex bomber di Ascoli, Torino, Flamengo e Corinthians, non ha avuto anche lui mezzi termini sull'esternare il proprio pensiero: "Neymar si dimostra ancora una volta una persona infantile e viziata dentro e fuori dal campo — scrive nel suo editoriale —. Il problema è che nessuno ha ancora capito che non esiste un nuovo o un vecchio Neymar. Lui è quello di sempre, con le simulazioni, con le beffe contro gli avversari, senza cambiare nulla". E ancora: "Non è mai cambiato, ma molte persone continuano a parlare di lui — aggiunge —. Il Psg è tornato a giocare oggi il campionato francese in casa contro lo Strasburgo e vinto per 2-1 . […] Mi dispiace per tutti quelli che lo assecondano, ma con Neymar non ho mai sbagliato dalla mia prima critica nel 2017, quando dissi che era viziato: è praticamente il 2023, ed è ancora infantile".