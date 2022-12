Brasile-Croazia, gli sms che svelano tutto sui rigori: un dramma

12 dicembre 2022 a

La sconfitta contro la Croazia fa ancora male, ma Neymar ha voluto dimostrare quanto lo spogliatoio sia unito nonostante la sconfitta. "Ho deciso di pubblicare questi messaggi senza il permesso dei diretti interessati – ha scritto in una story su Instagram – per far vedere quanto ci credevamo e quanto eravamo uniti". Neymar si dice orgoglioso di questo gruppo: "Sono diventato tifoso di ognuno di loro”. L’attaccante del Psg ha scritto a Marquinhos, che ha sbagliato l’ultimo rigore contro la Croazia: "Questo rigore non cambierà ciò che penso di te – scrive mentre il difensore risponde – Non avrei mai pensato che quel rigore potesse essere un ostacolo ma dobbiamo andare avanti".

Il dolore di Thiago Silva e Marquinhos

Più provato sicuramente Thiago Silva, che ha giocato i suoi ultimi Mondiali con la maglia del Brasile. L'ex Milan è disperato: "Sto peggio di quanto immaginassi e mi viene da piangere appena provo a ripensarci – ha scritto –. Non riesco ad accettare che abbiamo perso". Neymar capisce il suo stato d'animo ma prova comunque a rincuorarlo: "Fratello dobbiamo andare avanti, io tu e Dani (Dani Alves ndr) meritavamo di più. Non posso credere che abbiamo perso e quando la rivedo in tv mi viene voglia di piangere”. Diverso invece lo stato d'animo di Rodrygo, che invece ha sbagliato il secondo rigore della lotteria dai tiri dagli undici metri contro la Croazia: "Ti scrivo per dirti che sei forte – dice l'attaccante – Un onore vederti cresce nel Brasile. I rigori li sbaglia chi ha il coraggio di batterli, io ne ho sbagliati molti e ho imparato da ognuno di essi. Ma non mi sono mai arreso".