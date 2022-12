Mbappè e Deschamps umiliati ancora dagli argentini: spunta un "documento"...

26 dicembre 2022 a

L'umiliazione definitiva per la Francia, seconda alla Coppa del Mondo in Qatar, arriva nuovamente dall'Argentina, ma questa volta fuori dal campo. I tifosi transalpini, poche ore dopo la finalissima di Losail persa ai rigori dopo 120' di montagne russe senza precedenti, hanno lanciato una petizione online per chiedere la ripetizione della partita per un presunto errore dell'arbitro polacco Marciniak sul 3-2 di Messi.

Il direttore di gara non si era accorto che un paio di giocatori della panchina dell'Albiceleste erano entrati in campo pochi secondi prima il tap-in vincente della Pulce. Gol annullabile, in punta di regolamento, ma sempre secondo quest'ultimo l'arbitro non poteva tornare sui suoi passi. Avrebbe insomma dovuto decidere in tempo reale.

La petizione è stata accolta da pernacchie e nuovi sfottò dagli argentini, ma non solo. Certo, nulla di paragonabile a quanto accaduto sul pullman che trasportava i giocatori della Seleccion in giro per Buenos Aires con la Coppa del mondo: Dibu Martinez e compagni si lanciavano un peluche raffigurante una tartaruga ninja (chiaro riferimento al soprannome dato da Neymar a Mbappè al Psg, assai poco gradito dal francese) o direttamente un bambolotto con la faccia del bomber transalpino. Autore di una incredibile tripletta, Kylian è stato oggetto di scherno anche negli spogliatoi, a caldo, con il minuto di silenzio dei giocatori argentini in festa perché "morto".

Ora, da Buenos Aires, parte il nuovo affondo al ct Didier Deschamps e ai francesi. Alla loro petizione per ripetere la finalissima gli argentini rispondono con un'altra petizione, per chiedere ai rivali di "smettetela di piangere". L'iniziativa sociale di tale Valentin Gomez ha spopolato: "Se i francesi stanno raccogliendo firme in modo che la finale della coppa del mondo si ripeta, propongo di approfittare del momento dell’unione degli argentini e raccogliere firme in modo che i francesi smettano di piangere e vincano anche la coppa del mondo di firme", il suo appello. Risultato: in pochi giorni, ha raccolto 250mila firme e sorpasso sulla petizione dei Bleus.