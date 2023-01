Donnarumma rischia il posto? "Non para mai niente": la papera choc

02 gennaio 2023 a

a

a

La prima sconfitta stagionale del Psg è stata accolta come un dramma dai tifosi parigini. A finire sul banco degli imputati diversi calciatori, tra i quali il “nostro” Gianluigi Donnarumma. Pur essendo diventato titolare inamovibile con Galtier (non ha saltato neanche un minuto in questa stagione), il portiere della Nazionale italiana continua a non convincere stampa e tifo parigini.

Neymar choc, rosso in un minuto. Psg, clamoroso sospetto: "A Capodanno..."

Stavolta non gli viene perdonato l’errore commesso in apertura del match perso per 3-1 contro il Lens: si trattava di uno scontro diretto, con Fofana e compagni che hanno accorciato le distanze dal primo posto e si trovano adesso a -4. Una sconfitta che tutto sommato non è neanche così dolorosa per il Psg, essendo la prima: in tutta Europa è rimasto soltanto il Napoli a non aver ancora perso in campionato. Ma dicevamo della papera di Donnarumma: è uscito in maniera avventata dopo soli 4 minuti, smanacciando malamente il pallone che è finito sui piedi di Frankowski.

Non si può dire che il Psg abbia perso a causa di Donnarumma, ma le critiche non hanno tardato ad arrivare. Spicca in particolare quella del noto giornalista Pierre Menes: “Sul versante parigino ci sono alcuni dossier da aprire, a cominciare da Donnarumma, il portiere che non para mai niente. Comincia ad essere molto problematico soprattutto quando in panchina c'è Navas. Potrebbe non essere troppo tardi per cambiare idea, perché questo portiere non è mai decisivo. Arriveremo contro il Bayern a giocare partite in cui dovrà essere decisivo il portiere schierato".