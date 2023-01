Leonardo Bonucci, caos sulla Juventus: "Ti sei inginocchiato con Di Maria?"

03 gennaio 2023 a

a

a

Angel Di Maria e Leandro Paredes, il ritorno a Torino non è proprio da sogno. Dopo il Mondiale vinto in Qatar contro l’Argentina, i due campioni del mondo sono stati accolti tra le polemiche dei tifosi bianconeri sui social, dopo essere di nuovo approdati alla Continassa. Reazione contraria a quella dei compagni di spogliatoio, come uno dei senatori, Leonardo Bonucci, che ha dedicato ai due argentini una storia Instagram con su scritto: “Bentornati Campioni”. Nell’immagine, i due giocatori sono felici e sorridenti accanto al capitano bianconeri. Insomma, il miglior modo per cercare di instaurare il giusto clima prima della trasferta di Cremona.

Di Maria e Paredes difficilmente titolari a Cremona

Al match di Cremona, difficilmente Di Maria e Paredes partiranno titolari in una formazione iniziali in cui Allegri dovrebbe puntare su quasi gli stessi giocatori utilizzati nelle ultime amichevoli. Nella speranza del toscano di avere in campo poi due giocatori che tornino a fare la differenza. I due argentini sono gli ultimi a essere tornati a Torino, lunedì 2 gennaio, scatenando non poche critiche da parte dei tifosi bianconeri. Sul post di bentornato dei social bianconeri, c’è chi scrive “Se Paredes perdeva l’aereo faceva un favore a tutti” o chi "Il ritorno dei morti viventi”. Insomma, parole non proprio felici verso chi è della propria squadra e ha da poco vinto una Coppa del Mondo. E c'è anche chi critica Bonucci: "Ti sei inginocchiato ai loro piedi?".