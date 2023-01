Lele Adani, il fuorionda imbarazzante che nessuno ha notato

03 gennaio 2023 a

Un volto esuberante e oramai notissimo. Lele Adani si è fatto notare anche durante gli ultimi Mondiali in Qatar, facendolo al fianco di Stefano Bizzotto nelle telecronache e anche nelle dirette da studio in Qatar. Il 48enne opinionista emiliano, intanto, ha pubblicato su Instagram un video mai andato in onda che mostra cosa è accaduto nello studio della Rai a Doha, nel momento in cui Montiel ha segnato l'ultimo rigore battendo Lloris. La rappresentazione di un uomo in piena trasfigurazione mistica, una scena che lascia visibilmente interdetti Alessandro Antinelli e Claudio Marchisio, presenti anche loro in studio assieme ad Adani. L'ex calciatore di Brescia, Fiorentina e Inter appare stravolto, in preda alla tensione che precede quell'attimo che può dare il Mondiale all'Argentina.

Adani impazzisce, Marchisio se la ride

È in piedi e alza gli occhi al cielo, indicando qualcuno cui si appella in quei momenti, il nume tutelare di Maradona, che poi chiama in piena trance: "Diego, Diego…”. In sottofondo, si sente Alberto Rimedio che racconta il rigore di Montiel: quando la palla entra in rete Adani crolla in ginocchio davanti al televisore.

È completamente stravolto, prosciugato, si porta le mani sul volto. Indica il cielo, chiama ancora quel Diego col quale si è chiuso il cerchio dopo 36 anni da Messico '86. La telecamera stringe su di lui, che alla fine trova la forza di rialzarsi prima di dare il cinque ad Antinelli e Marchisio. Quello stesso Marchisio che prima dei rigori non era riuscito a trattenersi ed era scoppiato a ridere, vedendo già com'era distrutto Adani prima ancora che si battessero i penalty.