Schumacher, la rivelazione sulla sua salute: "Una verità indicibile"

Michael Schumacher ha compiuto 54 anni. Sono passati ben 9 anni dal quel terribile incidente a Meribel. E sono passati anche 9 anni dall'unico bollettino medico che il mondo conosce sulle condizioni dell'ex pilota e campione del mondo della Ferrari. I medici parlarono di gravi lesioni cerebrali. Poi il silenzio, un silenzio tombale che di fatto ha alimentato voci e indiscrezioni più o meno vere sul reale stato di salute di Schumi.

Ma come riporta ilGiorno, le condizioni di Schumacher sono comunque critiche e offrono, purtroppo poche speranze. Schumi a quanto pare respira in modo autonomo, ma non riesce a interagire con chi gli sta vicino. Da anni il pilota vive in un castello in Svizzera. Una residenza impenetrabile la cui "custode" è la moglie Corinna, una donna che con grande coraggio ha attraversato il deserto di questo dramma che ha colpito la persona che amava di più.

Ma è in alcune pieghe che spuntano gli indizi sulla salute di Schumi. Il figlio Mick recentemente, proprio per il compleanno del padre ha voluto mandare un messaggio chiaro e commovente a tutti i tifosi di Schumi: "Mi piacerebbe poter confrontare le mie esperienze al volante con papà, che in pista è stato il più grande di tutti". E su questo dettaglio Leo Turrini sul Giorno fa una riflessione: "In quel condizionale, in quel 'mi piacerebbe', sta racchiusa la verità indicibile". Ovvero il fatto che Schumi non è collegato a una macchina, ma di fatto non riesce a mettersi in contatto con i suoi familiari che però gli stanno vicino. Da sempre.