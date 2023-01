Juve, fuga dalla società: chi si è dimesso, altro terremoto

05 gennaio 2023 a

È opinione diffusa che la Juventus stia continuando a giocare solo per “presenza”, perché la sua classifica, e più in generale il suo destino sportivo, verrà definita in tribunale. In questo senso non arrivano segnali incoraggianti. Il giorno dopo la vittoria all’ultimo strappata contro la Cremonese, due dei componenti del collegio sindacale della Juventus hanno rassegnato le dimissioni: si tratta di Alessandro Forte e Maria Cristina Zoppo.

Nella comunicazione ufficiale i due hanno parlato di motivazioni di “carattere personale nonché professionale”: non è quindi possibile avere la certezza che le loro dimissioni abbiano a che fare con le inchieste attualmente in corso, però il sospetto c’è ed è legittimo alla luce della situazione pessima in cui sembra essere il club bianconero. D’altronde Zoppo e Forte, che erano alla Juve dal 29 ottobre 2021, hanno messo per iscritto che la scelta “è maturata a valle dell'assemblea dei soci in data 27 dicembre 2022 che ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022”.

"Dalla data odierna - comunicato la società bianconera - subentrano, ai sensi di legge e di statuto, i sindaci supplenti Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani. Ai sensi dell'art. 2401 cod. civ, i nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea la quale provvederà all'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie”.