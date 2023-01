Cristiano Ronaldo, che umiliazione: dove si ritrova Leo Messi

07 gennaio 2023 a

a

a

La parabola da 1 miliardo di euro di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, con la maglia dell'Al-Nassr, è appena iniziata. Dalla tribuna, per la precisione, tribuna da cui il portoghese ha assistito al primo match, costretto a restare fuori dal campo per il tetto agli stranieri, insomma sono troppi nella rosa del club. Ma tant'é: CR7 di tempo per scendere in campo ne avrà, parecchio. Nel frattempo, è già diventato l'idolo dei tifosi locali.

Ovvio, il palcoscenico è quel che è, ma i soldi che incasserà il portoghese sono tanti, tantissimi, una cifra inimmaginabile. Con buona pace del calcio che conta, dove in verità avrebbe voluto restare. Ma di fronte a quell'offerta (e alla mancanza di altre offerte ritenute adeguate) ha fatto di necessità virtù, ammesso e non concesso che si possa usare simile locuzione quando in ballo c'è il miliardo di euro complessivo che incasserà per la durata dell'intero contratto.

“Non può giocare”. Cristiano Ronaldo, salta tutto per un cavillo?

Eppure, Cristiano Ronaldo sfiderà ancora una volta Leo Messi, l'argentino e campione del mondo. Ma si tratterà soltanto di un'amichevole: il prossimo 19 gennaio, infatti, il Psg sarà l'avversario di un match di esibizione contro una rappresentativa composta da calciatori dell'Al-Hilal e dell'Al-Nassr, appunto, la nuova squadra di Ronaldo. Il match è stato organizzato dagli emiri dell'Arabia Saudita in occasione del Riyadh Season, ossia l'annuale festival dello sport sponsorizzato dallo Stato locale.

E chissà cosa proverà, Cristiano Ronaldo, nel giocare quella partita: lui al "confino" in Arabia, Messi campione del mondo e più che mai sulla cresta dell'onda con il Psg a caccia di quella Champions League che ancora latita. Già, appaiono lontani, lontanissimi, i tempi degli epici duelli tra il Real Madrid del portoghese e il Barcellona della Pulce. Per onor di cronaca, si segnala che l'ultima sfida tra i due risale al 2020, quando Ronaldo all'epoca in forza alla Juventus trascinò i bianconeri alla vittoria con una doppietta al Camp Nou contro il Barcellona di Messi, la partita terminò tre a zero. Sembra di parlare di un altro mondo...