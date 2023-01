Gianluca Vialli, il bigliettino segreto a Ciro Ferrara: "Fa troppo male"

10 gennaio 2023 a

Ciro Ferrara è uno dei tanti amici che Gianluca Vialli aveva nel mondo del calcio. Venuto a mancare a causa di un tumore al pancreas, l’ex calciatore di Samp e Juve ha lasciato un vuoto incolmabile in tante persone che lo hanno conosciuto e che soprattutto gli hanno voluto bene. Ferrara ha deciso di condividere su Twitter un biglietto che Vialli gli scrisse nell’albergo in cui la Juve era in ritiro nel 1995.

“Entro pochi giorni tornerò a compiere per la seconda volta 28 anni - ha scritto l’ex difensore - ma non può funzionare, così, per dire, che tra qualche giorno torni anche tu a percularmi come facevi sempre? Altrimenti è dura, altrimenti fa troppo male”. Nel bigliettino Vialli si era rivolto a Ferrara con frasi in rima, molto simpatiche ma che al tempo stesso testimoniavano l’affetto e l’amicizia che li legava. La scomparsa dell’ex attaccante farà male per parecchio a Ferrara, che di sicuro terrà vivo il suo ricordo.

“Il primo pensiero va alla famiglia di Gianluca - ha dichiarato - sono stati veramente giorni molto duri per tutti, però Gianluca avrebbe sicuramente voluto una cerimonia allegra così come è sempre stato nel suo spirito. Mi vengono in mente tanti episodi. Abbiamo trascorso tantissimo tempo insieme. Come avversari ci siamo 'menati' abbastanza, da compagni di squadra in nazionale e con la Juventus abbiamo tanti ricordi bellissimi e piacevoli. La cosa che lo contraddistingue, è stato molto più forte fuori dal campo che in campo, è la sua educazione”.