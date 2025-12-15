L'Eredità, pesante sospetto alla Ghigliottina: "Strano che Liorni e Marcello..."

Oggi lunedì 15 dicembre è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Stefano, il nuovo campione del gioco. Con lui hanno giocato come concorrenti: Roma da Napoli, Gianmarco da Iglesias, Marcello alla trentesima puntata, Stefania da Asti, Fabrizio che fa il geometra, Emilia da Roma. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Marcello ha festeggiato la sua 30esima puntata con la Ghigliottina. Il super campione aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 155mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Orario", "Facciata", "Europa", "Luce", "È". Dopo un minuto di attenta riflessione, Marcello ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Mezzogiorno". Ma non era la parola giusta. La soluzione corretta era: "Est".