Gattuso, "da quanto non parlo ad Ancelotti": l'incrocio al veleno

Tra Rino Gattuso e Carlo Ancelotti i rapporti si sono parecchio raffreddati dopo quanto accaduto a Napoli. Ai microfoni di As l’ex calciatore del Milan si è un po’ sbottonato sul rapporto con il suo ex allenatore: “Ho parlato con lui l’ultima volta un anno fa. Quando giocavo, vivevo già da allenatore. Quando vedo che una persona che ti dà tutto vado al fuoco per lui”.

“Quando ho visto qualcosa che non mi è piaciuto negli spogliatoi - ha aggiunto - ho parlato per il bene della squadra, non per me stesso. Il rapporto era questo. Ora il rapporto è un po’…”. Gattuso non ha aggiunto altro, ma ha fatto intendere che le relazioni si sono interrotte. “Quando sono andato a Napoli - ha raccontato - per qualche mese sui giornali si è parlato molto del fatto che la squadra non stesse bene quando c’era Carlo… non stava bene fisicamente. In quei due anni alcune cose non sono state fatte bene. Ma ho un grande rispetto per lui”.

Adesso Gattuso e Ancelotti si incroceranno in Spagna, in occasione della pre-semifinale della Supercoppa spagnola contro il Valencia. Il tecnico del Real Madrid ha risposto alle domande della stampa: “Abbiamo passato momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions. Dopo il rapporto non è stato sempre buono, abbiamo avuto problemi personali e non voglio parlarne. Molti allenatori sono arrivati da quel Milan, le squadre di Gattuso sono molto intense, lui ha un’identità molto chiara”.