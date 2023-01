Napoli-Juve, per Allegri finisce malissimo: bianconeri asfaltati per 5-1

13 gennaio 2023 a

Ora tocca al Milan. Il Napoli con una prestazione superlativa ha asfaltato la Juventus di Allegri con un sonoro 5-1 al Maradona facendo fuori di fatto una delle due pretendenti a fare da guastafeste per la corsa allo scudetto. La Juventus non è quasi mai entrata in partita. Una doppietta di Osimhen, Kvaratskhelia, Rrhamani ed Elmas hanno piegato la corazzata bianconera. Solo un'illusione il momentaneo 2-1 di Di Maria. Insomma i bianconeri escono con le ossa rotte da Napoli e di fatto Spalletti si prende una grande rivincita su Allegri che aveva snobbato la partita alla vigilia affermando che non si trattava di un match importante per la Juve, ma più decisivo per il Napoli.

La risposta c'è stata ed è stata chiara: i partenopei vogliono prendersi lo scudetto e mandano un messaggio anche al Milan che sta attraversando un periodo davvero difficile. I rossoneri domani andranno a Lecce ad affrontare una squadra impegnata in piena lotta salvezza. Un test fondamentale per capire se il Milan può essere la vera anti-Napoli.

A giudicare dalla prestazione dei partenopei di questa sera ci sono poche speranze di un vero ribaltamento di fronte in campionato. Ma a questo punto, anche per lo spettacolo del campionato c'è da augurarsi che il Milan tenga il passo del Napoli.