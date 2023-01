Allegri, la voce-bomba: "Cosa accadrà a giugno", Juve stravolta

15 gennaio 2023 a

a

a

È bastata una sconfitta contro il Napoli per rimettere in discussione Massimiliano Allegri. È la stampa bellezza, soprattutto se si tratta della Gazzetta dello Sport, che all’indomani della batosta rimediata dalla Juventus al Maradona titola: “Ora Allegri è in discussione. A giugno si può cambiare, tutte le ipotesi”. Quindi l’allenatore che ha ottenuto otto vittorie di fila senza subire gol, rimettendo in carreggiata i bianconeri, adesso rischia il posto.

"Il c***o di Allegri": Max massacrato dopo il fischio finale. Juve, la frase terremoto

Per carità, il Napoli ha completamente distrutto la Juve da tutti i punti di vista, a cominciare da quello del gioco. Allo stesso tempo, però, fa riflettere il repentino cambio di umore nei confronti di Allegri, che soltanto qualche settimana fa era stato presentato come il pilastro da cui il club bianconero vuole ripartire dopo le dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del consiglio di amministrazione. Probabilmente Allegri non si farà sconvolgere dal fatto che adesso è “in discussione” per i media: ci è abituato, tanto è vero che già lo scorso 17 settembre aveva fatto una battuta a riguardo.

Allegri scappa, e Spalletti... Scena umiliante alla fine di Napoli-Juve | Video

La Juve aveva appena perso sul campo del Monza e non aveva ancora vinto una partita: c’era una sosta alle porte e molti pensavano che Allegri sarebbe stato allontanato. “Mi mancava il fatto di Allegri esonerato. Mi mancava, nel senso: era una mancanza che sentivo. Sono contento”, erano state le parole del tecnico bianconero. Il club aveva insistito su di lui, e a ragione, ma dopo quattro mesi è tornato in tendenza #AllegriOut…