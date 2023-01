Gigi Buffon umiliato, disastro a Bari: "Pensa a Ilaria D'Amico"

15 gennaio 2023 a

Il calcio non fa sconti, soprattutto alle leggende. Martedì scorso Gigi Buffon aveva conquistato (forse per l'ultima volta) San Siro, a 44 anni suonati, facendo una grande prestazione contro l'Inter in Coppa Italia, cadendo solo ai supplementari. Sabato, tornato in campo in Serie B, il portiere del Parma ed ex bandiera di Juventus e Nazionale è stato al contrario protagonista in negativo in casa del Bari, che ha travolto gli emiliani 4-0.

L'eroe del Mondiale 2006 ha subito due gol nel primo tempo (il primo, una autorete del compagno Balogh su tiro-cross del marocchino Cheddira) ma è soprattutto il terzo che lo ha visto finire "allo spiedo", oggetto di sfottò e video impietosi su Twitter. Buffon esce dalla porta per anticipare Folorunsho, ma la velocità e i riflessi non sono più quelli dei tempi belli. Il 24enne lo anticipa nettamente all'altezza del vertice sinistro dell'area, tocca la palla per primo e viene travolto da Gigi.

Calcio di rigore decretato dal Var e secondo rigore trasformato da Cheddira, capocannoniere del campionato. Gli elogi in settimana, con il titolo onorifico di "miglior portiere della storia", si sono così rapidamente trasformati in critiche feroci. E un invito, nemmeno troppo velato, a pensare alla compagna Ilaria D'Amico e alla famiglia e ritirarsi prima di ulteriori gaffe che possano offuscare le battute finali di una carriera irripetibile.