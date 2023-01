Coppa Italia, l'Inter batte il Parma ai supplementari: Acerbi beffa Buffon

11 gennaio 2023 a

L'Inter va avanti in Coppa Italia, ma che fatica (e che Buffon). A San Siro il Parma accarezza il sogno di qualificarsi ai quarti ma deve arrendersi a un gol di Acerbi nel secondo tempo supplementare. La squadra di Pecchia, che milita in Serie B, gioca una partita accorta e poi sblocca il risultato con un grande gol di Juric nel primo tempo. Nella ripresa l'Inter spinge ma senza grande costrutto, i gialloblu non corrono grossi rischi ma nel finale all'88' arriva il pari di Lautaro Martinez. Nel finale, Buffon (44 anni suonati) si supera su Dzeko sotto misura.

Dopo un primo supplementare senza grossi sussulti, nel secondo Acerbi, di testa da fuori area dopo una respinta di Buffon su cross di Dimarco, realizza il gol qualificazione per i nerazzurri. Domani alle 21 sarà la volta di Milan-Torino. Poi giovedì 12 alle 18 Fiorentina-Sampdoria e alle 21 Roma-Genoa. Martedì 17 alle 21 è in programma Napoli-Cremonese. Giovedì 19 gennaio salle 15 Atalanta-Spezia; alle 18 Lazio-Bologna; alle 21 si chiude con Juventus-Monza. L'Inter sfiderà ai quarti la vincente di Atalanta-Spezia; la vincente Lazio-Bologna contro la vincente di Juventus-Monza; la vincente di Napoli-Cremonese contro la vincente di Roma-Genoa e la vincente di Fiorentina-Sampdoria contro la vincente di Milan-Torino. I diritti sono stati acquistati da Mediaset. Inter-Parma, Milan-Torino, Roma-Genoa, Napoli-Cremonese e Juventus-Monza saranno trasmesse da Canale 5, le altre partite da Italia 1.