Empoli-Samp, l'errore del Var al 101': "Ci giochiamo la vita!"

Quel pari al 97’ avrebbe significato un punto importante per la Samp, per credere ancora alla speranza di salvezza. Terzultima in classifica con soli 9 punti alla pari col Verona, l'esultanza incontenibile dei giocatori della Sampdoria è stata strozzata dall'intervento della sala Var, che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Santoro per una possibile irregolarità doriana prima che il pallone arrivasse a Colley: un fallo di mano di Gabbiadini che aveva di fatto bloccato la sfera impedendole di essere allontanata dall'area empolese. Il direttore di gara è dunque andato all'on-field review e dopo aver rivisto tutto sul monitor a bordo campo ha annullato il gol, mentre il tecnico blucerchiato Stankovic urlava: "Noi ci giochiamo la vita!”.

La decisione di Santoro è corretta nella parte relativa al tocco di mano di Gabbiadini, ma danneggia comunque la Sampdoria, visto che rivedendo l'azione si riesce a cogliere, prima del mani, un evidente fallo di Luperto sullo stesso Gabbiadini, che cade poi a terra e con la mano lascia la sfera nella disponibilità di Audero, da cui poi, passando per Zanoli, arriva a Colley, che insacca.

Un fallo non ravvisato dall'arbitro, che tra le proteste blucerchiate annulla la rete e di lì a poco fischia la fine della partita, non prima di aver distribuito un bel numero di cartellini. Nel dopo gara è incontenibile la rabbia del presidente doriano Lanna: "Cosa vogliono fare gli arbitri con noi? Se vogliono mandarci in Serie B agiremo di conseguenza. Ennesimo torto subito. Domenica scorsa uguale col Napoli, ora basta".