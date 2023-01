Gianluca Vialli, De Chiara attacca Baggio: "Offendi la sua dignità"

18 gennaio 2023 a

Le parole di Dino Baggio hanno scatenato una vera e propria bufera. L'ex centrocampista della Juventus ha alzato il velo su un lato oscuro del calcio, quello del doping. Parole pesanti quelle pronunciate da Baggio a Tv7 che hanno scatenato le polemiche. Sulla morte di Vialli ha detto: "Bisognerebbe risalire a quello che abbiamo preso in quei periodi - ha dichiarato ai microfoni di Tv7 -, bisognerebbe investigare un po’, sulle sostanze prese in quei periodi. Non so se sia dovuto a questo ma c’è sempre stato il doping. Non si sono mai prese robe strane, perché c’è una percentuale che devi tenere. Però con il tempo bisogna vedere se certi integratori fanno bene oppure no. Io ho paura".

E oggi a rispondergli è Alberto De Chiara, ex giocatore di Roma e Fiorentina: "Gianluca ha lottato in maniera esemplare contro il cancro. Prima di rilasciare affermazioni di questo genere, servirebbe avere dei riscontri. Intendiamoci, se c'è abuso di farmaci, quello è da condannare, sempre. A me questo intervento è sembrato fuori luogo, così si lede la dignità di Vialli. Si gettano ombre su una scomparsa molto dolorosa. Gianluca ha comunicato cose molto positive durante il percorso della malattia. E da questo percorso, bisogna prendere le cose positive". E ancora: "Dino, anche se le pensa, avrebbe fatto meglio a tenere queste opinioni per sé. Così si dà pane a quella parte di stampa e opinione pubblica che accusa la Juventus di quegli anni. Sono congetture che lasciano il tempo che trovano", ha aggiunto Di Chiara.

Che poi ha concluso: "Indagare sul doping del passato? Ci vogliono basi solide, o si rischia di puntare subito il dito sui colpevoli. Bisogna stare molto attenti. A me non è mai venuto in mente di pensare cose del genere. Queste scomparse fanno parte della vita, purtroppo".