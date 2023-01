Scena a luci rosse in diretta sulla Bbc: cosa succede dietro le quinte

18 gennaio 2023 a

Un sabotaggio in diretta. Gary Lineker, ex gloria del calcio inglese oggi apprezzato commentatore e opinionista per la Bbc, la tv di stato britannica, è stato vittima di un imbarazzante errore tecnico della regia nel corso del match di FA Cup tra il Liverpool di Klopp e Salah e il Wolverhampton. Un errore clamoroso e reiterato, visto che nel giro di pochi secondi è avvenuto due volte, tanto da far sospettare che qualcuno, dietro le quinte, ce l'avesse proprio con lui.

L'ex bomber di Leicester, Barcellona e Tottenham, realizzatore implacabile con la maglia bianca dell'Inghilterra ai Mondiali di Mexico 86 e Italia 90, sta conducendo in studio e si collega con Alan Shearer (altra star del pallone d'Oltremanica, oggi riconvertitosi in inviato), dallo stadio. Tutto bene, i due iniziano a disquisire quando all'improvviso parte un audio inequivocabile: è quello di un film a luci rosse. Occhi sbarrati, che vagano da una parte all'altra dello studio. Mani via via sempre più nervose. Le grida, sparate a tutto volume, di una signorina particolarmente indaffarata. A Lineker e a Murphy scappa un sorriso. Nessuno, misteriosamente, riesce a bloccare l'imprevisto, e il filmato va in onda per qualche lunghissimo secondo.





Finalmente, dalla regia riescono a mettere "muto" e l'audio si interrompe. Lineker, ripresosi a fatica, dà la linea a Shearer. L'ex spacca-porte di Blackburn e Newcastle non fa in tempo a pronunciare una parola ed ecco di nuovo la stessa signorina riapparire e imperversare nelle orecchie dei telespettatori, sollazzati sul divano di casa. "La smetti di fare quei rumori, Danny?", è la battuta di Lineker rivolta a Danny Murphy, anche lui presente, per stemperare la situazione, decisamente bollente. Quindi, con la scenetta andata avanti a singhiozzo per circa 10 minuti, Lineker a puntata conclusa rivela: "Abbiamo trovato un registratore dietro le quinte". Sabotaggio, sì, ma perlomeno divertente.