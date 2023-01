Carlo Ancelotti, Juve stangata? "Ho la mia idea...", una bomba

23 gennaio 2023 a

Carlo Ancelotti dice e non dice. Il tecnico del Real Madrid di fatto provava rispondere a denti stretti a chi gli chiede una opinione sulla maxi penalizzazione della Juventus che di fatto ha totalmente cambiato il volto alla classifica di Serie A con i bianconeri privati di 15 punti per il caso plusvalenze. Ancelotti è un tipo molto attento alle parole e così a precisa domanda ha risposto in modo sibillino: "Non voglio commentare una cosa che è nei tribunali. Ho la mia opinione, ma non la dirò". Insomma l'ex tecinico del Milan e della Juventus (c'era lui in panchina nella famosa partita di Perugia sotto il diluvio nel 2000) non vuole esprimere un parere chiaro su quanto accaduto, ma di certo dietro quelle parole, quel detto e non detto c'è tanto.

Nel corso della conferenza stampa, Ancelotti ha parlato poi del campionato del Real Madrid e delle partite che attendono i blancos, una su tutte l'ottavo di finale di Champions. In casa Real negli ultimi tempi si vive un po' di nervosismo con l'allenatore costretto a usare toni duri con alcuni giocatori che forse non hanno ancora ben compreso dove si trovato. Solo qualche giorno fa Ancelotti col tanto di dito alzato ha redarguito Rodrygo per una sostituzione.

Segno che nel gruppo blancos qualcosa comincia a scricchiolare. Ma Ancelotti in questi casi è piuttosto in gamba a gestire le tensioni. In fondo è stato sempre il suo segreto. Da vincente.