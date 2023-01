Gianluca Vialli, "cos'è la Juve": dopo la stangata, la frase scuote lo spogliatoio

23 gennaio 2023 a

a

a

Gianluca Vialli ha lasciato un segno profondo alla Juventus. L'ex capitano recentemente scomparso con le sue parole, con il suo stile, non solo è stato un esempio in campo e fuori ma è stato soprattutto un punto di riferimento per i giocatori all'interno dello spogliatoio. E adesso, dopo la sua morte, la Juventus vuole omaggiare il grande capitano con una sua frase negli spogliatoi. E così a pochi minuti dall'inizio della sfida con l'Atalanta finita poi 3-3 è spuntato nello spogliatoio una scritta chiara che cita le parole di Vialli: "La principale caratteristica alla Juve è la testa bassa. L'umiltà rispetto a quello che si vince, che è sempre tanto".

"Me lo hanno detto i medici": Gianluca Vialli, la rivelazione di Dino Baggio

Una frase motivazionale che di fatto in questo momento serve tanto alla Juventus che deve fare i conti con la maxi-penalizzazione di 15 punti che ha stravolto il campionato, la classifica e soprattutto la corsa Champions dei bianconeri. Come riporta TuttoSport, è questa la frase che i tifosi della Juve hanno scelto con l'app Socios: è stata la più votata e adesso accoglierà i calciatori della Juventus nello spogliatoio dell'Allianz Stadium nella partite in casa. Un modo questo per fare due cose: omaggiare Vialli, l'ultimo capitano bianconero che ha alzato la coppa dei Campioni con la maglia della Juve e motivare la squadra in uno dei momenti più difficili dopo lo scandalo Calciopoli.



"Iniezioni e morti sospette": dopo la morte di Vialli, bomba di Sabatini

E di certo i tifosi della Juve in queste ore non possono che ricordare anche il motto divenuto celebre di Giampiero Boniperti: "Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta". Insomma la juve in questo momento si aggrappa ai suoi miti. Che mai come nel passato servono a risvegliare l'orgoglio dopo la penalizzazione in classifica.