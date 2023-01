Shakira aggredita dalla suocera davanti a Piquè: il video-choc

24 gennaio 2023 a

Quella tra Shakira e Gerard Piqué è ormai diventata una telenovela. I due si sono lasciati malissimo, com’è normale che sia, dato che la popstar ha scoperto di essere stata tradita. Per vendicarsi si è esibita in una canzone velenosissima, che ha fatto il giro del mondo in men che non si dica ed è addirittura diventata una hit. D’altronde nel brano Shakira ha messo in piazza tutta una serie di questioni private, attirando così la curiosità di milioni di persone.

Piquè umilia Shakira: come si è presentato al campo | Guarda

La popstar ha accusato apertamente l’ex compagno e la sua nuova fiamma Clara Chia Marti, ma si è anche sfogata contro l’ex suocera Montserrat Bernabeu, che per tanti anni ha avuto come vicina di casa. Dopo il boom del dissing, sui social è tornato a circolare un video in cui l’ex suocera tappa la bocca di Shakira durante una furiosa lite in strada, avvenuta tra l’altro davanti all’ex difensore del Barcellona, che non ha fatto nulla per difendere la madre dei suoi figli. Un video che, visto oggi, assume tutto un altro significato e testimonia le difficoltà relazionali all’interno della famiglia.

Nel filmato l’ex suocera tocca in maniera aggressiva il volto di Shakira e poi le intima di fare silenzio. A indignare i fan della popstar è anche l’atteggiamento di Piqué, che sembra quasi compiaciuto per la litigata e di sicuro non fa nulla per calmare gli animi. “Sei uscita troppo tardi da quell’inferno”, è uno dei commenti più diffusi a favore di Shakira.