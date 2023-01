Juve, mezza squadra squalificata: restano anche senza giocatori?

25 gennaio 2023 a

a

a

Non solo la Juventus, ma diverse squadre di riflesso potrebbero ritrovarsi senza qualche calciatore importante. Tutto è legato all’inchiesta che la Procura Federale sta portando avanti su possibili violazioni del codice della giustizia sportiva che riguarda le manovre stipendi. Sia nel 2020 che nel 2021 il club bianconero ha fatto degli accorti per risparmiare gli stipendi a bilancio, salvo poi spalmarli su quelli successivi.

Cristiano Ronaldo rovina la Juve: la cena che può affondare il club

Come sottolinea La Repubblica, il problema sono lettere firmate a margine delle scritture private, che non sono depositabili perché non è prevista nei moduli federali la possibilità di pagare incondizionatamente gli stipendi a cui i calciatori avevano rinunciato solo dal punto di vista formale. La manovra stipendi del 2021 è la più “pericolosa” per i giocatori, dato che 16 di loro hanno firmato: la Juventus potrebbe rimetterci oltre 50 milioni di euro, dato che la violazione può costare fino a tre volte l’ammontare della somma. I calciatori coinvolti rischiano invece almeno un mese di squalifica per aver pattuito con la società compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali.

"Altra penalizzazione": bomba sulla Juventus, quando può venire giù tutto

Cristiano Ronaldo non dovrebbe rischiare nulla perché non ha firmato la famosa “carta” che lo riguarda. Lo stesso vale per Bentancur, Kulusevski, Demiral, Chiesa, Danilo e Alex Sandro. In pericolo invece tutti quelli che hanno firmato le lettere a margine delle scritture private, quindi i vari Dybala, Rabiot, Szczesny, Bonucci, Cuadrado, Arthur, McKennie e Bernardeschi. Insomma, la giustizia sportiva rischia di colpire di riflesso anche altre squadre, come ad esempio la Roma che potrebbe ritrovarsi per un mese senza un pilastro come Dybala.