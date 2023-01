Cristiano Ronaldo, subito "cilecca": che figura nella Supercoppa

27 gennaio 2023 a

Niente Supercoppa di Arabia Saudita per l’Al Nassr. Per Cristiano Ronaldo è sfumato il primo trofeo della stagione, e il portoghese è costretto a rimanere ancora a secca. Non ha segnato nella semifinale del torneo, e la sua squadra, allenata dall’ex Roma Rudi Garcia, ha perso per 3-1 contro l’Al Hittihad. Una delusione per CR7, che voleva vincere il 35° trofeo della sua carriera. Alla soglia dei 38 anni, l'ex juventino aveva l'opportunità di vincere subito con l'Al Nassr un trofeo, che poteva essere l'ennesimo della sua carriera. Ma l'esito non è stato quello sposato da Ronaldo e dal tecnico Garcia, che hanno incassato una sonora sconfitta contro l'undici guidato da Espirito Santo, esperto allenatore portoghese che ha vissuto diverse stagioni anche in Premier League.

Come è andata la partita

Ronaldo era partito bene nella sfida, esaltando il pubblico con un paio di giocate, compreso un paio di colpi di tacco, ma è l'Al Hittihad che è passato in vantaggio dopo un quarto d'ora con il brasiliano Romarinho al 15′. L'Al Nassr ha fatto la partita, ma non ha punto e al 43′ è arrivato il 2-0 firmato da Hamdallah. Ronaldo sul finire del primo tempo si è creato anche un'occasione, ma da pochi passi ha colpito male di testa e per il portiere è stato tutto facile. Nella ripresa è quindi stato Talisca (il capocannoniere di stagione della squadra) a fare gol per l'Al Nassr, che ci ha creduto ma non ha trovato il pari.

Ronaldo non ha inciso, nel finale è 3-1 per Al Hittihad

Pure perché Ronaldo non ha inciso e si è beccato anche un cartellino giallo nel finale di partita. Al Shanqeeti nel recupero ha realizzato il gol del definitivo 3-1. Domenica, quindi la finale della Supercoppa di Arabia Saudita la disputeranno l'Al Fayha e l'Al Hittihad di Espirito Santo. Cristiano Ronaldo avrà tempo e modo per rifarsi, ma devo soprattutto trovare l'intesa con i compagni e anche la condizione fisica dei giorni migliori.