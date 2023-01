Mbappè beccato, caos Psg: cosa stava guardando sul telefonino

28 gennaio 2023 a

Kylian Mbappé guarda una partita del Real Madrid in diretta sul cellulare, e le voci di calciomercato esplodono. La stella della Francia vice campione del mondo e del Psg, infatti, ha partecipato giovedì sera, insieme al resto dei suoi compagni di squadra, al gala di beneficenza "Strong3r Foundation" che la società della capitale parigina ha tenuto nell'esclusivo Pavillon Gabriel. Un evento mondano a scopo benefico, che è salito alla ribalta delle cronache più che altro per una clip che ha fatto subito il giro dei social, diventando immediatamente virale.

Mbappé, quel gesto che fa impazzire i tifosi

Una breve storia rilasciata dal Psg mostra diversi giocatori del Paris Saint Germain, tra cui Achraf Hakimi e Kylian Mbappè seduti a un tavolo e palesemente distratti da ciò che stava accadendo intorno a loro, impegnati a guardare un video sul telefonino. Non un video qualunque, ma una partita di calcio. E anche qui, non una qualunque ma il derby di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Real Madrid, con la squadra di Ancelotti che poi ha avuto la meglio ai supplementari vincendo 3-1. A scatenare la curiosità e di molti tifosi è stato proprio il momento in cui il video inquadra per un istante il monitor del cellulare. Un solo secondo, un particolare in cui però si vede chiaramente che i due compagni e amici sono assorti a guardarsi la partita del Real Madrid che si stava disputando contemporaneamente al galà.

Il lungo corteggiamento del Real a Mbappé non andato in porto

Dopo quanto accaduto in estate — il lungo corteggiamento del Real non andato in porto, e il rinnovo milionario col Psg — Mbappé aveva deluso di gran lunga i Blancos di Florentino Pérez, dato che in quel periodo il passaggio era cosa fatta. Ora questo nuovo gesto che ha scatenato la domanda più pruriginosa tra i tifosi: come mai Mbappè preferisce guardare il Real Madrid piuttosto che partecipare a un evento organizzato dal Psg? Più probabile però la noia della cerimonia, che la voglia di andare al Real.