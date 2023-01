Theo Hernandez, la bomba di Cassano: "Ho qualche dubbio..."

28 gennaio 2023 a

Antonio Cassano lancia pesanti sospetti su Theo Hernandez. L'ex attaccante del Milan risponde ai tanti tifosi che si chiedono dove sia finito il vero terzino del Milan che dopo il mondiale pare abbia perso quelle sue capacità uniche di dare consistenza alla manovra rossonera. Gli ultimi risultati del Milan parlano di crisi nera. La sconfitta con l'Inter in Supercoppa e la caduta a Roma con la Lazio hanno portato sconforto e nervosismo nello spogliatoio del Milan. E così Cassano mette nel mirino Theo Hernandez.

E le sue parole seguono quelle di Sacchi: "Io dico sempre: devi usare la persuasione, e se non riesci la percussione – ha detto l'ex tecnico del Diavolo alla Gazzetta dello Sport un paio di giorni fa – A volte lasciare fuori chi non rende come dovrebbe può far bene anche al diretto interessato. Chi è intelligente capisce, e Pioli sa con chi può funzionare una scossa…".

A questo punto ecco la stoccata pesantissima di Cassano: "Hernandez pare affaticamento… io qualche dubbio ce l'ho sulla situazione di Theo Hernandez. Stranamente ieri Sacchi ha fatto un'intervista dicendo: ‘Delle volte fare delle scelte forti può anche servire al gruppo'. Theo Hernandez, affaticamento… fuori". Insomma Cassano avanza sospetti su Theo Hernzandez ma il Milan ora ha davanti la sfida col Sassuolo, un impegno decisivo che di fatto può cambiare l'umore di Pioli. Che in questo momento è davvero pessimo...