Cristiano Ronaldo, massacrato dopo la partita: "Sa fare solo questo"

Una vittoria all’esordio nel campionato saudita, poi il k.o. per 3-1 contro l’Al Ittihad in semifinale di Supercoppa araba. Sconfitta che non ha permesso a Cristiano Ronaldo di alzare il suo primo trofeo mediorientale con l’Al Nassr. L'occasione era ghiotta per il 37enne portoghese, ma la sua squadra non è riuscita ad avere la meglio sui rivali allenati da Nuno Espirito Santo. Il gol di Anderson Talisca (capocanniere della squadra) ha accorciato le distanze ma non è bastato ai gialloblù. "Cristiano Ronaldo ha perso un'occasione da gol che avrebbe cambiato il corso della partita nel primo tempo, ma mi congratulo con l'Al Ittihad che è stato più bravo di noi fino all'intervallo", il commento post-gara dell'allenatore Rudi Garcia.