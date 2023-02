Mbappè, i 20 minuti peggiori della sua carriera: Psg sconvolto

02 febbraio 2023 a

Non solo le critiche per la partita del Real vista a un evento di beneficenza del Psg, perché quella giocata a Montpellier mercoledì è forse stata la partita più brutta della carriera di Kylian Mbappé. La partita dell’ex Monaco è durata poco più di 20’ a causa di un infortunio che fa tremare ora la squadra di Galtier, a pochi giorni dalla sfida di Champions contro il Bayern. Per Mbappé la grande possibilità di portare davanti all'8° minuto i suoi con un calcio di rigore concesso per un fallo di Christopher Jullien su Sergio Ramos (anche lui uscito per infortunio). L'ex Monaco si è portato sul dischetto ma si è fatto ipnotizzare da Lecomte. Dopo la parata il colpo di scena, con il riscontro della posizione non regolare del portiere avversario e la ripetizione del tentativo.

Il secondo penalty sbagliato e l’infortunio: grande apprensione in casa Psg

La nuova chance, però, è stata sprecata da Mbappé. Dopo la respinta di Lecomte, con la porta spalancata il bomber ha spedito incredibilmente la palla alta sulla traversa tra l'incredulità di compagni e anche avversari. Espressione sconsolata di Kylian che ha provato comunque a riscattarsi. Quando una serata nasce storta però resta tale, e infatti pochi minuti dopo ecco l’infortunio.

Dopo un contrasto con Leroy, infatti, l'attaccante è rimasto a terra dolorante. Inevitabile per lui il campo, con l'ingresso finale di Hugo Ekitike. E adesso c’è grande apprensione in casa Paris Saint-Germain per un problema fisico da prendere in seria considerazione, specie in virtù dell'andata della sfida di Champions contro il Bayern Monaco in programma il 14 febbraio. Le stelle non mancano nella formazione campione di Francia, ma fare a meno di un giocatore come Mbappé rimane sempre difficile.