Spalletti assalito in macchina: "Cosa sembri", scende e...

03 febbraio 2023 a

Un momento d’oro come tanti altri in stagione. Il Napoli è primo a +13 sull’Inter, e vola verso il terzo scudetto della sua storia, dopo anni di speranze poi alla fine infrante. Uno scudetto che, se arrivasse, spezzerebbe un digiuno che a Fuorigrotta dura dal 1990. L'entusiasmo del tifo partenopeo è contagioso tanto che, nella seduta di allenamento odierna al centro sportivo di Castel Volturno, l'allenatore azzurro Luciano Spalletti è stato letteralmente travolto dall'affetto dei suoi fan. La reazione del tecnico di Certaldo però è stata sicuramente esilarante.

Tifoso entusiasta, Spalletti lo redarguisce: “Sembri un bimbo di due anni”

Un tifoso infatti ha filmato l'arrivo di Spalletti ai campi di allenamento: l'automobile del tecnico azzurro è stata presa d'assalto dai tanti tifosi presenti, in cerca di un selfie con il tecnico toscano o un autografo da custodire. Un tifoso in particolare chiama a più riprese il tecnico e si precipita sulla sua auto. Il toscano allora lo redarguisce così, scatenando le risate degli altri tifosi presenti: "Stai calmo, sembri un bambino di due anni". Il video, diventato virale su TikTok, mostra poi il tifoso — che indossa una mascherina 'alla Osimhen' — felice come un bambino dopo aver ricevuto l'autografo dallo stesso Spalletti.

I turni del weekend: Napoli atteso dallo Spezia

Insomma, è un entusiasmo alle stelle quello in casa Napoli. La squadra di Spalletti, questo weekend, è attesa dalla sfida in casa dello Spezia, in programma domenica alle 12.30, e prova ad allungare ancora di più sulle inseguitrici. L’Inter, infatti, è attesa dal derby contro il Milan (domenica sera alle 20.45), la Lazio in casa del Verona (lunedì alle 18.30) mentre l’Atalanta va a Sassuolo nel match dell’anticipo di sabato sera alle 20.45.