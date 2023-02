Ancelotti, "corsa negli spogliatoi": il dramma che inguaia il Real Madrid

03 febbraio 2023 a

a

a

La vittoria per 2-0 sul Valencia — nel match valido per il recupero della 17ª giornata di Liga — non lascia del tutto felice il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I campioni di Spagna e d'Europa in carica stanno continuando il loro inseguimento al Barcellona in vetta al torneo (50-45 per i blaugrana) ma devono fare i conti con l'infortunio di Karim Benzema a meno di una settimana dall'esordio nel Mondiale per Club, che si sta disputando in Marocco e vedrà i Blancos in campo l'8 febbraio. L'attaccante francese è stato sostituito poco dopo l'ora di gioco per un problema alla parte posteriore del ginocchio ed è andato direttamente negli spogliatoi, senza rimanere in panchina a finire di vedere la gara.

Carlo Ancelotti? "No, Davide": voci clamorose in panchina

Anche Militao uscito per infortunio contro il Valencia

La faccia del numero 9 della Casa Blanca è parsa piuttosto sofferente. E non solo, anche Eder Militao ha lasciato il campo per un problema muscolare all'adduttore destro ed è in forte dubbio per il torneo di prossima settimana. Stamattina, 3 febbraio, verranno effettuati gli esami strumentali per capire la situazione del difensore brasiliano. Per il Real, dunque, è stata una serata con sensazioni contrastanti: si è riportato a -5 dal Barcellona capolista, ma ora rischia di perdere due calciatori importantissimi per i prossimi appuntamenti. Oltre al Mondiale per Club, tra meno di un mese ci sarà anche l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool: un super appuntamento a cui il Real vuole arrivare con tutti gli uomini più importanti a disposizione.