Cristiano Ronaldo sconcertante, l'errore mai visto: deriso in telecronaca

Non decolla l'avventura di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Dopo i 2 gol in amichevole contro il Psg e le delusioni nelle prime due partite ufficiali dell'Al Nassr (compresa la sconfitta in Supercoppa contro i rivali dell'Al Ittihad", il 38enne sbarcato in Medio Oriente per 200 milioni a stagione ha sì segnato la sua prima rete, al 93', nel deludente 2-2 in trasferta contro l'Al Fateh. Ma prima ha commesso errori non da lui, compreso un clamoroso gol sprecato a porta vuota che ha fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi allo stadio e ai telespettatori, nonché strozzato in gola l'urlo al telecronista.

A CR7 non mancano certo determinazione e concentrazione, e questo in un certo senso è un dato inquietante. Ronaldo non pare aver intenzione di "svernare" da pensionato extra-lusso. Semplicemente, come dimostrato anche nell'ultimo mondiale a Dubai con il Portogallo, pare aver perso lo smalto dei bei vecchi tempi.

Tutto accade nel primo tempo. L'ex di Manchester United, Real Madrid e Juventus si ritrova la palla sul destro dopo il palo colpito dal compagno di squadra Talisca: il portiere è a terra, la porta praticamente spalancata ma Cristiano calcia di potenza ma senza precisione, sparacchiando in tribuna. Altra occasione, altro disastro: solo, all'altezza del dischetto del rigore, centra la traversa.





Solo in pieno recupero, con i padroni di casa avanti 2-1, ecco il parziale riscatto di Ronaldo che realizza il rigore fischiato dall'arbitro per il 2-2 finale. Mister Rudi Garcia salva la faccia, ma per l'Al Nassr inizia a mettersi male: il primo posto nella Saudi Pro League è a rischio, con l'Al-Shabab a pari punti.