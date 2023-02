Zaniolo in Turchia? "Un terremoto": la vergogna più grande

07 febbraio 2023 a

Il dramma del terremoto in Turchia, avvenuto lunedì mattina, ha lasciato di stucco il popolo turco. Secondo l’Oms "potrebbero essere 23 milioni le persone colpite” e nell’ultimo bollettino aggiornato si parla di 5.000 morti. Tutto è iniziato ieri, quando un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito nella notte il sud est della Turchia e il nord della Siria. E nonostante il dramma che sta vivendo in questo momento, c’è qualcuno che sui social si è divertito a legare il terremoto con il probabile arrivo del romanista Nicolò Zaniolo al Galatasaray. Appena apparsa la notizia della sciagura in Turchia, sono apparsi dei tweet vergognosi riferiti al trasferimento del giocatore alla formazione giallorossa di Istanbul.

Intanto, sono ore caldissime per l’arrivo dell’attuale centrocampista della Roma al Galatasaray. Dopo i giorni tesi del calciomercato di gennaio, tra il tentativo fallito del Milan di prendere il 22 giallorosso e la vera offerta del Bournemouth, rifiutata in un primo momento dal giocatore e poi (pare) accettata quando ormai era troppo tardi, adesso a fare sul serio è il Galatasaray del tecnico Okan Buruk, che spinge per ingaggiare il giocatore. Alcuni emissari del club turco sono arrivati in Italia per definire l’operazione. La trattativa con la Roma è in via di definizione, come certificato sui social dalla mamma di Zaniolo, Francesca Costa. Quest'ultima ha postato un video che la ritrae in viaggio in macchina direzione Milano. Nel riflesso del vetro dell'automobile si vede il giocatore, pronto alla sua nuova avventura professionale.