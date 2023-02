Ancelotti, clamorosa voce: "Ct del Brasile", ma lui spiega tutto

11 febbraio 2023 a

Per Espn è tutto fatto: Carlo Ancelotti sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile. L’allenatore di Reggiolo, attualmente sulla panchina del Real Madrid, impegnato in questi giorni nel Mondiale per Club, per l’emittente televisiva internazionale avrebbe accettato di ereditare il posto lasciato vacante da Tite dopo la fine dei Mondiali in Qatar. Ancelotti, secondo quanto riporta Espn Brasile, guiderà la Selecao a partire da luglio e avrà un contratto triennale fino all’estate del 2026, ovvero fino al prossimo torneo iridato, in scena negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. I calciatori del Real sarebbero stati informati già del futuro divorzio con il tecnico italiano, che però sulla carta è legato contrattualmente ai blancos fino a giugno 2024. Le voci sono rimbalzate fino a Rabat, in Marocco, dove domani il Real disputerà la finale del Mondiale per Club, contro l’Al-Hilal.



E nella conferenza stampa della vigilia, è arrivata puntuale la smentita dello stesso Ancelotti. Insomma, al momento nulla di fatto in via ufficiale, ma le voci su Ancelotti ct del Brasile si rincorrono ormai da quando è finito il Mondiale in Qatar. Bisogna capire quali possano essere i piani del tecnico dei blancos per il futuro. Intanto Ancelotti e il Real sono impegnati a dare l'assalto, per l'ennesima volta, alla Champions.