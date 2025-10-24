Ancelotti, la rivelazione della figlia: "Gattuso? Non si sono più sentiti né visti"

"Non si sono più sentiti, né visti. Papà ci è rimasto male e non fa finta di niente": Katia Ancelotti, figlia del famoso tecnico Carlo, lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera a proposito del rapporto tra suo padre e Gennaro Gattuso, molto amici in passato. A un certo punto, negli anni scorsi, Gattuso gli subentrò a Napoli dopo l’esonero senza dirgli nulla. "Rino non lo ha mai più chiamato, probabilmente si rivedranno al Mondiale, ci auguriamo tutti che l’Italia ci vada - ha aggiunto la primogenita di Ancelotti, oggi allenatore della nazionale brasiliana -. Sarebbe bella una finale Brasile-Italia, l’ultima c’era stata nel 1994, papà era il secondo di Sacchi. Gattuso dov’era?".

Parlando della sua infanzia e della separazione dei suoi genitori, Katia Ancelotti ha raccontato: "Carlo ha fatto da padre e da madre, la sua presenza si è percepita in casa. Mamma, che purtroppo non c’è più, era sempre via. Giocava anche lei a calcio, poi a softball, donna piena di interessi. Insomma non la mamma che vedi in cucina a preparare la merenda, che si preoccupa di fare la spesa. Non ho ricordi di Natali a tavola in famiglia. All’epoca pensavo che lei fosse sbagliata, la vedevo strana e anche molto distante da me. Non era così e quando sono cresciuta, ho imparato a conoscerla. L’indipendenza è un valore come la libertà, l’ho capito dopo. I nostri Natali erano a Milanello, una bellissima famiglia per tutti noi, ricordi indelebili".