Alberto Zaccheroni, le sue condizioni: "È grave"

11 febbraio 2023

Alberto Zaccheroni è ancora ricoverato in rianimazione presso l’ospedale Bufalini di Cesena a causa di una caduta in casa avvenuta ieri. L’allenatore romagnolo, classe 1953, ex mister di tante squadre tra cui Udinese, Milan, Lazio, Inter e Juventus ha sbattuto la testa cadendo; non è stato ancora accertato per una fatalità o un malore. ’Zac’ è comunque vigile. Secondo l'ultimo bollettino le sue condizioni sarebbero gravi, ma stabili.

Zaccheroni ha ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza dal mondo del calcio. Uno su tutti quello del tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil: "Sono molto dispiaciuto e mi ha fatto molta tristezza leggere l’accaduto. Un episodio sfortunato. Zaccheroni lo conosco, una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Qui ha fatto cose straordinarie. Gli sono vicino e tutta la famiglia Udinese gli è vicino. Gli faccio un grande in bocca al lupo per la sua guarigione". Zaccheroni a Udine ha trascorso gli anni che lo hanno poi lanciato nel calcio delle big. Proprio a Udine ha costruito il famoso 3-4-3 che ha poi portato al Milan dove ha vinto lo scudetto delle 1998-99.