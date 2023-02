Allegri, il raptus alla fine di Juve-Fiorentina: "Zitto, vieni qui!"

13 febbraio 2023 a

"Cosa c'è, stai zitto. Vieni qui!". Urla così Massimiliano Allegri a un tifoso in tribuna dello Stadium, arrabbiato con l’allenatore dopo una sostituzione. Il toscano così è andato su tutte le furie, tanto che c’è voluto l’intervento del team manager, che ha capito il momento e allontanato Max riportandolo a bordo campo. Cosa è successo nello specifico? E cosa hanno detto quei tifosi per far arrabbiare il tecnico toscano? È stato proprio lui poi ai microfoni di Dazn nel post-partita a spiegare tutto, senza troppi fronzoli. "Mi dispiace perché la maggior parte del pubblico aiuta la squadra perché ha capito il momento — le parole di Allegri a Dazn nel post gara — c'è qualcuno che decide che uno è bravo o scarso a prescindere e allora entra e viene fischiato come Kean o De Sciglio, come a volte Paredes. Sono giocatori della Juve e ‘è bisogno di tutti, qualcuno viene allo stadio con l'idea di fischiare qualcuno”.

E ancora: "È poco rispettoso nei confronti di un gruppo di ragazzi che in un momento non facile stanno facendo buone cose, Poi se si sbaglia è giusto che si fischi, come con il Monza". E a proposito del momento difficile della Juventus, Allegri è poi entrato nello specifico spiegando come la situazione sia stata dura ma anche stimolante: "Dopo la sentenza arrivata dopo Napoli, con l'Atalanta c'è stata la reazione, mentre con il Monza c'è stata la risacca — la sua conclusione — L'obiettivo è quello di risalire e raggiungere mano a mano le squadre che ci sono davanti. In due partite siamo quasi al settimo posto, detto questo. Non bisogna distinguere la classifica di ora con i punti che abbiamo fatto, 44 punti. Dobbiamo avere la forza di raggiungere le squadre che ci sono sopra. Comunque è bella da vivere, perché ti crea stimoli e attenzioni e ti fa crescere".