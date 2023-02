Gigio Donnarumma, caso inspiegabile a Parigi: dopo il disastro col Bayern...

16 febbraio 2023 a

Un calvario, per Gigio Donnarumma: dopo il trionfo agli Europei del 2020 e l'addio al Milan, una parabola discendente costellata da errori e papere. L'ultima, con la maglia del Psg, negli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco: tiro rasoterra di Coman, niente affatto irresistibile, lui si piega ma non trattiene il pallone, gol e parigini sconfitti in casa. Il tutto dopo l'eliminazione contro il Real Madrid dello scorso anno, dovuta proprio a un altro erroraccio del portiere con cui innescò la clamorosa rimonta dei Blancos.

Un periodo difficile, per il portiere, anche se ormai Gigio ha vinto la partita a due con Keylor Navas, l'altro portiere del Psg con cui lo scorso anno si alternava nel ruolo di titolare. Insomma, dovrebbe essere tranquillo, sereno. Eppure sembra tutto l'opposto (forse anche perché lo spogliatoio, in gran parte, è sempre stato dalla parte dell'istrionico Navas).

Ma a stupire più di tutto, come riporta il Corriere della Sera, è che a differenza del massacro subito dalla stampa francese dopo il fattaccio contro il Real, ora Donnarumma non è nel mirino. Già, perché media e tifosi sono scatenati contro Christophe Galtier, il mister preso su consiglio del nuovo ds, Luis Campos, con cui lavorava già al Nizza. E insomma, il caso è curioso: Gigio Donnarumma, nonostante il clamoroso errore, non viene bombardato dall'esercito di criticoni e appassionati delusi. Una buona notizia. A meno che sia segno del fatto che gli errori siano diventati la normalità.

Per inciso, quella contro il Bayern per il Psg è stata la terza sconfitta consecutiva: inaccettabile, per il presunto dream-team che schiera Mbappè, Neymar e Messi. Tre fuoriclasse assoluti che però, per un motivo o per l'altro, forse non vorrebbero essere a Parigi. Ma il denaro degli emiri del Qatar continua a comandare e decidere su tutto...