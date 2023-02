Juventus-Di Maria, la moglie fa esplodere il caso: "Avete ancora dubbi?"

21 febbraio 2023 a

Un 2-0 importante a La Spezia per rilanciarsi dopo il pari ‘di nervi’ in Europa League contro il Nantes. La Juventus può contare finalmente su un Angel di Maria ritrovato, autore del secondo gol contro i liguri. E su Instagram, tra i commenti sotto alla foto con l’esultanza dell’ex Psg, pubblicato dal profilo ufficiale bianconero, c’è anche Jorgelina Cardoso, moglie del Fideo. Le parole dell'ex modella argentina sembrano tanto una replica a chi nei mesi scorsi ha sostenuto che l'impegno profuso con il club bianconero fosse minore rispetto a quello con la nazionale: "Nel caso ci fossero dei dubbi su come difendi la maglia che indossi!", ha scritto Jorgelina Cardoso. Tutte voci che Di Maria sta mettendo a tacere con le prestazioni e con la continuità che sta trovando con la maglia della Juventus.

Di Maria sempre più al centro del gioco della Juve

Lo stesso Di Maria è sempre più al centro del gioco bianconero. Il gol di domenica porta a quattro le sue reti in questo campionato (con tre assist). L’argentino ha preso parte a un gol ogni 97’ (10 – 4 reti, 6 assist) con la Juve in tutte le competizioni 2022/23: è la media migliore tra i giocatori bianconeri in questa stagione. A confermare la voglia di voler gonfiare la rete avversaria è stato lo stesso calciatore argentino dopo la vittoria del Picco: "Cerco sempre di aiutare la squadra, dall'inizio o entrando a partita in corso. Ma dopo l'assist a Rabiot con la Fiorentina e dopo essere entrato nell'azione della rete al Nantes, volevo un gol. Ed è arrivato".