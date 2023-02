Cristiano Ronaldo ossessionato dalle pecore: le indiscrezioni

21 febbraio 2023 a

La villa di Cristiano Ronaldo, utilizzata nella sua seconda esperienza al Manchester United, è ora in vendita dopo l’addio del portoghese ai Red Devils per volare in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Si tratta di una maxi-proprietà nella zona rurale del Cheshire in Inghilterra: una sontuosa proprietà inglese che ha delle caratteristiche particolari. Questa residenza che si trova nel quartiere di Alderley Edge è un "capolavoro di design moderno ambientato in 23 acri", che unisce la possibilità di sfruttare ogni comfort possibile stando a stretto contatto con la natura. Sette stanze, palestra high-tech con piscina, vasca idromassaggio per sei persone, doppio garage, sauna, sala cinema per i bambini, campo da tennis, un'altra grande piscina, diverse terrazze con vista sull'enorme spazio verde, tre sale di ricevimento, un'enoteca e una dependance con le camere da letto.

Una casa da 7 milioni di dollari

Il valore complessivo di questa casa è di circa 7 milioni di dollari (6,57 milioni di euro al cambio attuale). Cristiano Ronaldo per la vendita si è affidato all'agenzia immobiliare Jackson-Stops, e a quanto pare vuole cercare di liberarsi del tutto in tempi brevi. Non ha certo bisogno di incassare soldi il calciatore che con l'Al-Nassr, bonus compresi, potrebbe arrivare a guadagnare fino a 200 milioni di euro all’anno. D'altronde questa lussuosa residenza non è stata apprezzata in pieno da Cristiano Ronaldo e dalla sua famiglia, a causa di qualche rumore di troppo. Stando ai tabloid infatti CR7 si sarebbe lamentato nel corso della sua esperienza oltremanica per i versi prodotti dagli animali presenti nei campi che circondavano la proprietà. Particolarmente fastidiosi per lui quelli delle pecore, una presenza fissa nella zona rurale. Un ricordo ormai per il calciatore che è stato accolto come un re in terra saudita.