Romelu Lukaku, fuorionda e imbarazzo: "Min***a guarda come..."

23 febbraio 2023 a

a

a

“Mamma mia, minchia, guarda come sono in forma”. Dice così Romelu Lukaku prima di intervenire in diretta ai microfoni di Sky. Il belga non è cosciente di essere ripreso, tanto poi da sprofondare nell’imbarazzo. Tornato finalmente decisivo sul campo, con un gol nel finale di partita che ha dato la vittoria all’Inter nell’andata degli ottavi di Champions contro il Porto.

"Non sei alle scuole elementari": Brozovic, scoppia il caso all'Inter

Lukaku, il ritorno dopo mesi bui

Quella frase detta con assoluta scioltezza ha fatto il giro del web e dei social, e fa capire bene quanto Lukaku abbia voglia di ritornare al vertice e di ritornare al meglio pure per la sua squadra. La gara di ritorno al Do Dragao intanto, in programma martedì 14 marzo. Cancellato tutto il periodo negativo alle spalle, Lukaku ha spiegato il suo ultimo percorso e ha parlato di questi ultimi mesi: "Era troppo importante vincere, volevamo anche fare il secondo gol. Ho passato dei mesi complicati, sono contento di essere a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi. Non sono individualista, voglio fare il meglio per l'Inter. Sono contento della vittoria e vogliamo continuare così”.

"Ora gli faccio vedere...": fuorionda Spalletti, furioso con il big di Mediaset | Video

Lukaku: “Se vado in guerra, il primo che porto è Barella”

Non poteva mancare una domanda su Barella, i due hanno fatto la pace, suggellata da un bell'abbraccio dopo il gol che è valso il successo contro il Porto: "Ho sempre detto che se vai in guerra il primo che devi prendere è Nicolò, sono contento per il suo assist".