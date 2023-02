Paul Mullin, il gol più bello dell'anno: tutti a bocca aperta

23 febbraio 2023 a

Un gol pazzesco, quello di Paul Mullin, realizzato nella National League, la quinta serie del calcio inglese. Il calciatore, ex centravanti delle giovanili di Everton e Liverpool, si è fatto notare per aver realizzato questa rete nella sfida contro l’Aldershot. Un match ricco di emozioni e colpi di scena, che si è concluso con la vittoria del Wrexham, trascinato dalle reti di Mullin. Nel 4-3 in favore degli ospiti, il calciatore in questione ha avuto un ruolo fondamentale visto che a fine match si è portato il pallone a casa, classico rito per chi è stato autore di una tripletta. La terza marcatura dell'attaccante però è stata senza dubbio quella che ha lasciato tutti a bocca aperta oltre che oggetto anche di un dietrofront.

Il difensore tocca, assegnato autogol al difensore

Lanciato in profondità, Mullin si è ritrovato il pallone tra i piedi proprio all'ingresso dell'area. Il centravanti contrastato da un avversario e con il portiere in uscita, si è fatto quasi scavalcare dalla sfera, ma poi con una mossa repentina ha sorpreso tutti: si è girato in fretta quasi con una piroetta e poi ha toccato la palla a metà tra un colpo di tacco e una deviazione di esterno. Il pallone ha preso una traiettoria beffarda, a pallonetto, ed è finito in porta. In tanti hanno celebrato l'azione considerandola meritevole di una candidatura al Premio Puskas, riservato ai gol più belli dell’anno. il tocco involontario del biancorosso, però, è decisivo nell'imprimere al pallone la traiettoria giusta per finire in rete. Inevitabilmente quindi al termine della gara, il gol è stato "tolto" a Mullin che aveva celebrato la tripletta con tanto di pallone portato a casa, ed è stata ufficializzata l'autorete di Jordan.