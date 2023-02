Ibrahimovic, la frase e la smorfia su Leao: panico Milan

27 febbraio 2023 a

Una manciata di minuti per riprendersi il Milan e San Siro. Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo nel secondo tempo della partita vinta 2-0 contro l'Atalanta a 280 giorni dall'ultima volta, il 22 maggio del 2022 a Sassuolo nel giorno dello scudetto. " tifosi mi mancavano tanto, sono loro che mi danno forza e adrenalina per continuare. Senza di loro è difficile - ha commentato l'attaccante svedese, che a 41 anni e 146 giorni è diventato il giocatore rossonero più anziano ad aver giocato nell'era dei 3 punti, superato Costacurta -. Io ora mi sento bene, se guardiamo bene è un anno e due mesi che non mi sento come oggi e di poter fare quello che posso. Mi sono sentito libero per giocare a calcio, quello che amo fare".

"Ho sofferto tanto, tanto - ha spiegato carico e commosso Ibra ai microfoni di Dazn -, soprattutto negli ultimi mesi volevo aiutare la squadra in campo e non potevo perché non stavo bene. Ho provato in tutti i modi, forse potevo fare l'intervento prima, ma quello era il nostro anno per vincere lo scudetto e alla fine ce l'abbiamo fatta. Con una sofferenza come non mi era mai capitato in passato, anche mentalmente dopo la tragedia di Mino" (Mino Raiola, suo storico agente scomparso lo scorso aprile, ndr).

"Ogni allenamento miglioro, sono solo tre allenamenti che tocco il pallone e oggi non sembrava un anno e due mesi che non giocavo", ha detto ancora Zlatan. "Leao? Mi abbasso il mio stipendio per darlo a lui, sto già giocando gratis", ha concluso scherzando con una smorfia eloquente (e inquietante, per i tifosi rossoneri) quando gli chiedono se per il rinnovo del contratto del portoghese ci siano buone notizie in arrivo.