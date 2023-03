Maignan, la giocata invisibile: "Spostato di peso", tifosi sconvolti

01 marzo 2023 a

Per il Milan due recuperi importanti e una vittoria convincente contro l’Atalanta. In porta è tornato Mike Maignan, in attacco Zlatan Ibrahimovic. Con il rientro del portiere francese, la squadra di Stefano Pioli ha disputato una gara con un baricentro finalmente piuttosto alto e aggressivo, occupando stabilmente la metà campo avversaria e rischiando veramente pochissimo. Il portiere ex Lille è mancato tanto alla difesa del club meneghino per personalità e modo di giocare, lo dimostrano alcune situazioni di gioco in cui il Milan è stato carente nelle scorse settimane. Alla sua prima dopo l’infortunio, Maignan non ha dovuto affrontare nessun tiro nello specchio della porta, eppure la differenza si è già vista: la sua presenza si è vista addirittura anche sul posizionamento in occasione dei calci d'angolo, dove si è fatto sentire in maniera prepotente con i suoi compagni.

Maignan, che personalità con Messias!

Maignan ha indicato a Messias il palo da coprire e non avendo ricevuto risposta dal brasiliano, il francese ha spostato il compagno di peso per portarlo sul vertice ed evitare che la palla cadesse nell'area piccola come in alcune situazioni di gioco in cui i rossoneri hanno preso gol nelle gare precedenti. L'estremo difensore classe 1995, nato a Cayenne, si è dimostrato attivo anche senza effettuare parate importanti e il reparto si è mosso con più disinvoltura rispetto alle ultime uscite. Piccoli dettagli che fanno la differenza e dimostrano come il portiere il vero e proprio leader del reparto difensivo del Milan di Pioli.