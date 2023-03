Haaland, raptus brutale in campo: 40 metri di corsa. E poi...

04 marzo 2023 a

Tutta la grinta, e la ferocia, di Erling Haaland, il fenomenale attaccante del Manchester City. Infatti nel corso della partita con il Newcastle, il norvegese si è reso protagonista di un gesto che sta facendo molto discutere e che è diventato virale alla velocità della luce.

Il compagno di squadra Jack Grealish, infatti, aveva appena subito un brutto fallo da parte di un avversario, in seguito al quale si è accesa una rissa in campo. Ed ecco che Haaland, che era lontano dalla zona calda, si è fatto 40 metri di corsa per difendere Grealish scagliandosi contro Dan Burn, l'autore del fallo.

Menbtre il difensore del Newcastle urlava contro Grealish a terra, ecco che Haaland è corso a perdifiato per tutto il campo. Il norvegese, una volta arrivato, ha spinto Burn infuocando ulteriormente la rissa. Haaland e Burn hanno preso a spintonarsi a lungo, fino che ad un certo punto l'attaccante del City gli ha riso in faccia nel bel mezzo del parapiglia. I due sono stati poi ammoniti dall'arbitro. Una risata, quella di Haaland, piuttosto brutale, sprezzante. E che la dice lunghissima...