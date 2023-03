Leo Messi, il raptus: prova a baciare in bocca Mbappè, il video

05 marzo 2023 a

Scene spiazzanti e molto peculiari, quelle che si sono viste a Parigi lo scorso lunedì, in occasione della cerimonia del premio The Best Fifa. A vincere, Leo Messi, che si è imposto su Kylian Mbappè, il compagno di squadra al Psg. Il sette volte Pallone d'Oro vince dopo il trionfo ai mondiali con l'Argentina, proprio sulla Francia, proprio su Mbappè.

Ma ora eccoci alle scene peculiari. Il punto è che è accaduto qualcosa di davvero inconsueto al momento della proclamazione. A Messi infatti l'emozione ha tirato un brutto scherzo. La Pulce era seduta tra sua moglie, Antonella Roccuzzo, ed Mbappè. E quando è stato annunciato il suo nome, ecco che Leo si gira per... tentare di baciare Mbappè.

Insomma, l'argentino è andato in confusione: voleva baciare la moglie ma ha provato a baciare in bocca il suo compagno di squadra. Già, perché alla destra di Messi c'era proprio Mbappè. Il francese, da par suo, quando ha compreso l'errore di Leo lo ha respinto, per poi congratularsi con lui. Leo Messi un poco frastornato a quel punto si è girato verso la moglie Antonella, che appariva piuttosto sconcertata. Leo le ha appoggiato una mano sulla gamba, dunque è andato a ritirare il premio. Imbarazzi subito superati.