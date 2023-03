Juventus, bomba-Criscitiello: "Addio al -15", la rivelazione

06 marzo 2023 a

a

a

Mettendo da parte per un attimo la sconfitta della Juventus a Roma, i bianconeri sperano ancora in un ribaltone in classifica per mettere le mani su quel piazzamento Champions che sembra ormai irraggiungibile. Il ricorso per ridurre o cancellare la penalizzazione è già stato depositato e i legali della Juventus avrebbero individuato almeno 9 punti critici su cui basare un eventuale ribaltamento di fronte. La Juve con l'annullamento della penalizzazione potrebbe fare un balzo importante in classifica piazzandosi in piena zona Champions. Ma sul futuro della Juventus arrivano le parole del direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello che su Sportitalia.com avanza un'ipotesi-bomba finora rimasta "segreta": "Nel disastro generale Allegri rischia di salvare sempre le sue stagioni. Ovviamente cambierà tutto tra fine marzo e inizio aprile quando sapremo se il -15 resterà o sarà abolito.

Milan e Inter, il legame spezzato: cosa c'è dietro la crisi delle milanesi

Questo non dipende da Allegri. Ricordiamo anche la terza opzione: il collegio di garanzia del Coni contesta alla Corte federale le motivazioni e chiede di riformulare la pena. Ecco che quel -15 potrebbe diventare anche -5, ad esempio. La Juventus punta tutto sul Coni e politicamente ha fatto i passi giusti. Il Coni può ribaltare tutto perché la sentenza della Corte Federale è stata scritta con i piedi". E ancora: "Lo sanno anche in Federazione. Aggiungiamo: Angelo Clarizia è spesso Avvocato del Coni in cause al Tar e al Consiglio di Stato. Questa volta, invece, difenderà la Juventus nel suo stesso Coni. Si gioca in casa. Cambia solo la maglia da difendere". Insomma uno scenario inedito che potrebbe davvero ribaltare gli equilibri del campionato alle spalle del Napoli.