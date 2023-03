Carlo Ancelotti, in questa foto il suo problema più grande

08 marzo 2023 a

Antonio Rudiger sta diventando un problema per il Real Madrid. La reazione di Rüdiger domenica sera contro il Betis, che gli urla qualcosa da lontano, e di Valverde, che sta lì ad assistere alla scena con lo sguardo attonito, chiariscono qual è lo stato d'animo nello spogliatoio dei Blancos. Non ne sopportano più determinati atteggiamenti in campo: protesta spesso, si lamenta troppo con gli arbitri, ingaggia duelli con gli avversari al limite del contatto fisico, si carica di ammonizioni e poi rischia anche il rosso. Comprendono come la pressione e gli insulti razzisti che spesso riceve siano duri da sopportare (Ancelotti lo ha anche difeso pubblicamente), ma a tutto c'è un limite e deve darsi una calmata.

Vinicius, quel faccia a faccia non piaciuto

È la spiegazione che viene data anche dai media spagnoli che, nell'appurare questa situazione di insoddisfazione all'interno del gruppo, soffermano l'attenzione proprio su un video che fa riferimento alla partita giocata dai Blancos contro il Betis domenica scorsa. Le immagini sono eloquenti, e mostrano un faccia a faccia con gli ufficiali di gara cercato da Vinicius. L'incontro è terminato, qualche giocatore scambia la maglietta, altri si dirigono verso il tunnel che porta allo spogliatoio, Ancelotti abbandona la panchina ma capisce che sta succedendo qualcosa che non va. Vinicius si avvicina al direttore di gara, lo tocca alle spalle e inizia a discutere. Ha lo sguardo contrariato, la faccia stupita, quel che gli dice l'arbitro non gli piace.

Rudiger e Valverde e quel “Vamos” a Vinicius

E non solo: Rüdiger e Valverde non sono molto distanti, rallentano il passo e guardano quel ‘siparietto'. Il difensore tedesco, ex Roma e Chelsea, si sbraccia e lo biasima in maniera plateale. "Vamos", sembra urlargli, "vieni via". Ma serve a poco perché Vinicius continua a protestare. Qualcosa del genere è accaduto anche in occasione del Clasico, allora Vinicius è stato protagonista di scontri di gioco e reazione al limite del regolamento.